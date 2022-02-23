В Латвии нашли способ сократить зависимость от российского газа

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что к 2026 году страна сократит зависимость от российского газа за счет развития парков ветрогенерации. Об этом сообщается на странице латышского премьера в Twitter.

«В течение ближайших трех лет компания «Латвэнерго» будет активно развивать ветрогенерацию. Это позволит Латвии с 2026 года в годовом исчислении стать нетто-экспортером электричества, а не импортером», — сказал он.

22 февраля правительство Латвии поручило компаниям «Латвияс валстс межи» и «Латвэнерго» начать совместную работу над созданием парков ветрогенерации, сообщает TVnet. По словам министра экономики Яниса Витенбергса, внедрение ветряных электростанций необходимо «для укрепления энергетической независимости Латвии, достижения целей национального и движения Латвии к климатически нейтральной энергетике».

Ранее президент Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что Европа приготовилась к перебоям поставок газа в связи с возможным «вторжением» России на Украину. Она отметила, что в ЕК проработали «все сценарии возможного полного или частичного прекращения поставок газа в ЕС со стороны России» и «обезопасили себя на этот зимний сезон».