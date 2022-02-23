Путин поздравил россиян с 23 февраля и назвал важнейшую государственную задачу

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества.

В ходе обращения он подчеркнул, что Вооруженные силы России служат гарантией национальной безопасности, поступательного развития России и спокойной жизни граждан. Важнейшей задачей для государства он назвал обеспечение обороноспособности страны.

Президент отметил, что международная обстановка складывается непросто, происходит расшатывание системы контроля над вооружениями и усиливается военная активность НАТО, при этом «призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все страны, остаются без ответа».

Путин подчеркнул, что Россия всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем, однако интересы и безопасность России и ее граждан являются безусловными. В связи с этим, указал президент, необходимо и дальше развивать и совершенствовать армию и флот, добиваться повышения их эффективности и оснащения по последнему слову техники.