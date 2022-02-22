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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Киеве призвали Европу забрать Украину к себе

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что время вступления Украины в ЕС пришло

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РИА «Новости»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европа должна забрать Украину к себе. Об этом он сказал на брифинге, который транслирует телеканал «Украина 24».

По его словам, Евросоюз должен отбросить все сомнения, сдержанность и скептицизм, который есть в некоторых столицах, и дать Украине обещание будущего членства в ЕС.

«Это время настало. Лучшее стратегическое решение, которое сейчас может утвердить Европа, — это забрать Украину к себе», — заявил Кулеба.

11 февраля официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что вопрос членства Украины в Евросоюзе не стоит на повестке дня.

Ранее вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сообщил, что выполнение Киевом соглашения об ассоциации с Евросоюзом откроет путь для следующих возможных шагов по интеграции государства в объединение. При этом в Брюсселе не могут назвать какие-либо конкретные даты вступление Украины в ЕС.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, спрашивать руководство Евросоюза о членстве по факту бессмысленно, поскольку это решение в большей степени зависит от государств-членов, в которых есть вопросы относительно присоединения Киева к блоку.

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