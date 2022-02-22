В бундестаге заявили, что Запад получил по заслугам после признания Россией ДНР и ЛНР

Член комитета бундестага ФРГ по международной политике Штеффан Котре, комментируя признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил агентству РИА «Новости», что таким образом Запад расплачивается за свои действия.

«Запад получил по заслугам за нарушение договора о политике нерасширения НАТО и вербальное разжигание войны», — сказал Котре.

Он добавил, что западные партнеры могли предотвратить переход «загнанной в угол» России к «передовой обороне».

Ранее депутат итальянского парламента от партии «Лига» Вито Коменчини заявил, что признание Россией независимости ЛНР и ДНР является следствием игнорирования Запада требований населения Донбасса и их стремления к автономии.

В понедельник, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, и Министерству обороны обеспечить поддержание мира на их территориях.