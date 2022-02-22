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Кличко ответил исторической справкой о Руси на решение Москвы признать ЛНР и ДНР

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Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко ответил фактами из истории на решение России признать независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«Русь была Киевской, а Киев — величественным городом, еще когда где-то были болота и никто не представлял, что на них когда-то появится Москва», — написал градоначальник.

По его словам, Россия «цинично и неадекватно» поступила, поставив под сомнение существование украинского государства. Таким образом он призвал Москву смириться с тем, что Киев выбрал своей путь и свое будущее.

Кличко также призвал страны Европы незамедлительно применить все возможные санкции в отношении России.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.

22 февраля руководства ДНР и ЛНР ратифицировали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией.

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