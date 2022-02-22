Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как готовилось открытое заседание Совбеза России.

Это было экстраординарное заседание в связи с экстраординарной ситуацией, тема признания республик носит экстраординарный характер, поэтому был такой формат», — пояснил Песков.

Он также отметил, что важно было показать точку зрения президента России Владимира Путина и членов Совета Безопасности России.

«Заседание готовилось в сжатые сроки, администрация и аппарат Совбеза работают хорошо быстро и эффективно, что позволяет готовить такие мероприятия в сжатые сроки», — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, Владимир Путин почти целиком сам готовил свое обращение к гражданам России.

Ранее в Кремле оценили ситуацию с эвакуацией жителей Донбасса.

18 февраля руководства ДНР и ЛНР на фоне нарастающей угрозы боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию, изначально в Ростовскую область. Позже еще ряд российских регионов сообщили о готовности принять и разместить беженцев.