Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Во МХАТе подтвердили госпитализацию Дорониной 14:23
Песков оценил возможность проведения саммита «нормандской четверки» 14:21
На «АвтоВАЗе» пообещали избежать дефицита новых Lada Vesta 14:19
В МИД РФ прокомментировали заявление Украины о разрыве дипотношений... 14:19
Щербакова, Большунов и Вяльбе посетят телепередачу «Вечерный Ургант» 14:18
Зеленский отверг просьбу ДНР и ЛНР об отводе войск с Донбасса 14:16
Барановская поцеловалась с Киркоровым и объявила о свадьбе 14:13
Канцлер ФРГ Шольц поручил остановить сертификацию «Северного потока — 2» 14:13
После слухов о романе с Джоли The Weeknd поцеловал 29-летнюю диджея 14:12
В Театре российской армии не знают, когда труппе представят Кустурицу 14:08

Песков рассказал, как готовилось открытое заседание Совбеза России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как готовилось открытое заседание Совбеза России.

Это было экстраординарное заседание в связи с экстраординарной ситуацией, тема признания республик носит экстраординарный характер, поэтому был такой формат», — пояснил Песков.

Он также отметил, что важно было показать точку зрения президента России Владимира Путина и членов Совета Безопасности России.

«Заседание готовилось в сжатые сроки, администрация и аппарат Совбеза работают хорошо быстро и эффективно, что позволяет готовить такие мероприятия в сжатые сроки», — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, Владимир Путин почти целиком сам готовил свое обращение к гражданам России.

Ранее в Кремле оценили ситуацию с эвакуацией жителей Донбасса.

18 февраля руководства ДНР и ЛНР на фоне нарастающей угрозы боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию, изначально в Ростовскую область. Позже еще ряд российских регионов сообщили о готовности принять и разместить беженцев.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть