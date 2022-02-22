Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать независимость ДНР и ЛНР

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не согласна с решением России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает Haberturk.

По его словам, признание республик Донбасса противоречит Минским соглашениям.

«Это решение является явным нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины. Считаем такое решение России неприемлемым. Мы вновь обращаемся к сторонам с призывом уважать здравый смысл и международное право», — подчеркнул турецкий лидер.

Соответствующее заявление Эрдоган сделал в интервью журналистом, находясь на борту самолета, следубщим из Демократической Республики Конго в Сенегал.

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.