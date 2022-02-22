В ДНР оценили действия Украины после признания независимости республики

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что вооруженные силы Украины продолжают подтягивать к Донецку артиллерию и живую силу, отметив, что война после объявления независимости республики продолжается, сообщает ТАСС.

«Военные украинские никуда не делись, они там остались. И плюс, это еще и правый сектор, это еще и наемники, и техника не отведена, она только подтягивается в еще большем количестве», — заявил Басурин.

Он отметил, что украинские военные стреляют по ДНР по четко подготовленному плану.

«Это не хаотичный огонь. Хаотичный огонь — тогда бы никто не страдал, ни по кому не попадали. Нет, это целенаправленные обстрелы», — заявил Басурин.

Ранее на трассе «Донецк — Горловка» взорвался автомобиль с пассажирами.

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.