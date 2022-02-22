Джонсон объявил, что Россия готовится к «полномасштабному вторжению» на Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил по итогам встречи с кабинетом министров, что российские власти планируют вторжение на территорию Украины, сообщает газета The Sun.

«Все (происходящее) свидетельствует о том, что президент (России Владимир) Путин сосредоточен на полномасштабном вторжении на Украину, на захват и подчинение независимой, суверенной европейской страны», — объявил глава британского кабмина.

Он также добавил, что «абсолютно необходимо» не дать России возможности по успешному «завоеванию еще одной европейской страны». По мнению премьера, Путин должен «потерпеть неудачу».

Также 22 февраля Джонсон должен объявить о введении санкций против РФ членам британского парламента.

«Это всего лишь первый ряд экономических санкций Великобритании против России, потому что мы ожидаем, что Россия продолжит вести себя иррационально», — сказал премьер.

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.

На следующий день парламенты ДНР и ЛНР одобрили закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией.