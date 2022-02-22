Парламенты ДНР и ЛНР одобрили закон о ратификации договора о сотрудничестве с Россией

Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией, передает РИА «Новости».

В ходе чрезвычайного пленарного заседания все 87 присутствующих парламентариев проголосовали за принятие закона.

Аналогичное решение было принято народным советом самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). «За» отдали свой голос все присутствующие в зале 46 депутатов.

Ранее комитеты Государственный думы России по международным делам, а также по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками единогласно рекомендовали нижней палате парламента ратифицировать соглашения с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.