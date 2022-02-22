США рассказали о «претензиях» Москвы на все территории Российской империи

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что президент России Владимир Путин в своем выступлении перед гражданами России обозначил претензии «на все территории Российской империи». Трансляция экстренного заседания Совбеза ООН доступна на YouTube-канале агентства Reuters.

Постпред США считает, что российский лидер накануне дал понять, что претендует на все территории, которые входили в состав Российской империи. Среди перечисленных Томас-Гринфилд «претензий» Путина — вся Украина, Финляндия, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, страны Прибалтики, а также части Польши и Турции.

«Сейчас не 1919 год, а 2022-й. ООН была основана на принципе деколонизации, а не реколонизации. Мы считаем, что большинство стран — членов ООН и СБ ООН хотят двигаться вперед, а не назад во времени», — сказала представитель Вашингтона.

21 февраля Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик и поручил Министерству обороны России обеспечить поддержание мира на их территории.

Ранее Томас-Гринфилд заявила, что президент России Владимир Путин «порвал в клочья» минские соглашения, подписав указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.