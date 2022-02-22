Профильные комитеты рекомендовали Госдуме ратифицировать соглашения с ДНР и ЛНР

Профильные комитеты Государственный думы — по международным делам, а также по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками — 22 февраля единогласно рекомендовали нижней палате парламента ратифицировать соглашения с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.

В последнее время ситуация в Донбассе резко обострилась. ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелах со стороны вооруженных сил Украины. Руководство республик эвакуировало часть населения в Россию, в частности, в Ростовскую область, из-за угрозы украинского вторжения. Также в ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация мужского населения.