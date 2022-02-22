Зеленский заверил, что Украина надежно защищена

Президент Украины Владимир Зеленский заверил сограждан, что границы страны надежно защищены. Обращения главы государства опубликовал в Telegram его офис.

«Наши границы надежно защищены, создана система территориальной обороны, наши партнеры нас поддерживают», — сказал он.

Зеленский выступил в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик, которые, отметил он, входят в международно-признанные границы Украины. Киев остается верен мирному дипломатическому пути разрешения вооруженного конфликта в Донбассе «и будет идти им и только им», подчеркнул украинский президент.

«Мы никого и ничего не боимся, мы ни в чем и ни перед кем не виновны, мы ничего и никому не отдадим, и мы в этом уверены», — резюмировал он.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал Зеленскому оказать дополнительную военную помощь.