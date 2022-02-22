В Раде предупредили Зеленского об ошибке, грозящей потерей Украины

Преступная политика украинского президента Владимира Зеленского может спровоцировать выход юго-востока страны из ее состава. Таким мнением поделился в Telegram-канале депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

«Зеленский, если, конечно, он еще может, должен понять: что при его преступной политике и устроенном геноциде русскоговорящего населения сейчас начнется в Украине «эффект домино» и уже весь юго-восток страны может обратится к Путину за помощью и спасением», — написал он.

Он подчеркнул, что Зеленский хотел войти в историю Украины и войдет — «как тот, кто потерял Донбасс, а может и всю Украину».

21 февраля президент России Владимир Путин принял участие в заседании Совета безопасности РФ, в ходе которого спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие высказались за признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

После этого президент обратился к россиянам и соотечественникам на Украине. Он заявил, что ситуация на Донбассе приобрела «критический, острый характер». Позднее он подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР. Также были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.