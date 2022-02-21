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В ЕР оценили решение признать независимость ДНР и ЛНР

Секретарь генсовета «ЕР» Турчак: Россия не бросила Донбасс в беде

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что решение, принятое президентом России Владимиром Путиным, о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик продиктовано желанием России защитить людей, которые там проживают, сообщает пресс-служба партии.

«На протяжении почти восьми лет они отстаивали свое право говорить на родном языке, чтить свою историю и своих, а не навязанных героев. Жители Донбасса заслужили право жить мирно и свободно, а не выживать. И сегодня сделан важный и долгожданный для них шаг», — подчеркнул Турчак.

Он отметил, что «Единая Россия» с самого начала оказывала всестороннюю поддержку и помощь жителям республик и намерена продолжить эту работу.

«То, что произошло сегодня, лишний раз подтверждает: Россия своих в беде не бросает. И, как и обещала, никогда не бросит Донбасс», — сказал секретарь генсовета партии.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР. Также были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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