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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Постпред Украины при ООН прокомментировал признание ДНР и ЛНР

Постпред Украины при ООН Кислица: признание Россией ДНР и ЛНР равносильно выходу из минских соглашений

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112 Украина

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик равносильно преднамеренному выходу из минских соглашений. Слова дипломата приводит издание gordonua.com.

«Это решение идет вразрез с обязательствами, которые взяла на себя Россия как подписант минских соглашений. Поэтому мы просили Совет Безопасности в своем письме на адрес СБ от 16 февраля рассмотреть эту ситуацию сегодня на заседании. Наша позиция неизменна. Признание Россией так называемых ДНР и ЛНР будет приравниваться к преднамеренному выходу ее из минских соглашений», — сказал Кислица.

По его словам, поступок Москвы нанесет «серьезный удар» по процессу дипломатического урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины.

Ранее главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель заявили, что признание ДНР и ЛНР нарушает международное законодательство и пригрозили России санкциями.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о признании сегодня, 21 февраля, вечером. С соответствующей просьбой к России обратились главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Подписанию указа предшествовало внеплановое заседание Совета безопасности РФ, в ходе которого присутствующие высказались за признание ДНР и ЛНР.

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