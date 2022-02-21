Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Путин заявил, что вступление Украины в НАТО — «вопрос решенный» 22:53
Большунов: не люблю, когда меня называют «королем лыж» 22:51
Россия, ДНР и ЛНР подписали договор о дружбе, сотрудничестве и помощи 22:46
Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР 22:45
Потанин: есть острое ощущение большой несправедливости по отношению к Валиевой 22:43
Путин объявил решение по вопросу признания независимости ДНР и ЛНР 22:36
Путин сравнил с миной право выхода союзных республик из СССР 22:32
Путин заявил, что угроза Украины создать свое ядерное оружие — «не пустая... 22:31
Путин заявил, что большевики «втиснули» Донбасс в состав Украины 22:15
Путин заявил о готовности показать Украине настоящую декоммунизацию 22:05

В ОБСЕ заявили, что признание Россией ЛНР и ДНР нарушит минские соглашения

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Глава МИД Польши и председатель ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что признание Россией независимости ЛНР и ДНР станет нарушением минских соглашений. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА «Новости».

«Не подлежит сомнению, что все участники заседания указывали на то, что имеет смысл обратиться к президенту Путину, чтобы он действовал в соответствии с нормами международного права и минскими договоренностями, что фактически означает непризнание Донецкой и Луганской областей как субъектов международного права», — сказал он.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Россию не признавать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Боррель также указал, что в случае признания ДНР и ЛНР он предложит санкции, решение об этом примут министры стран ЕС.

21 февраля состоялось заседание Совета безопасности РФ с участием президента России Владимира Путина, в ходе которого присутствующие выразили мнение о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР. Как отметила спикер Совбеза Валентина Матвиенко, Киев не собирается выполнять минские соглашения, которыми за Донбассом закрепился бы особый статус, а ведет против жителей ДНР и ЛНР настоящий геноцид. При этом Россию обвиняют в агрессии, подчеркнула она.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть