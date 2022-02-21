В ОБСЕ заявили, что признание Россией ЛНР и ДНР нарушит минские соглашения

Глава МИД Польши и председатель ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что признание Россией независимости ЛНР и ДНР станет нарушением минских соглашений. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА «Новости».

«Не подлежит сомнению, что все участники заседания указывали на то, что имеет смысл обратиться к президенту Путину, чтобы он действовал в соответствии с нормами международного права и минскими договоренностями, что фактически означает непризнание Донецкой и Луганской областей как субъектов международного права», — сказал он.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Россию не признавать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Боррель также указал, что в случае признания ДНР и ЛНР он предложит санкции, решение об этом примут министры стран ЕС.

21 февраля состоялось заседание Совета безопасности РФ с участием президента России Владимира Путина, в ходе которого присутствующие выразили мнение о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР. Как отметила спикер Совбеза Валентина Матвиенко, Киев не собирается выполнять минские соглашения, которыми за Донбассом закрепился бы особый статус, а ведет против жителей ДНР и ЛНР настоящий геноцид. При этом Россию обвиняют в агрессии, подчеркнула она.