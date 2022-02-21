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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Путин объявил решение по вопросу признания независимости ДНР и ЛНР

Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР

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Россия-24

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил решение по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Трансляция ведется в эфире телеканала «Россия 24».

Российский лидер заявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.
Ранее в этот день Путин принял участие в заседании Совета безопасности РФ, в ходе которого спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие высказались за признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ходе заседания заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина вела себя по отношению к Донбассу как к «разменной карте в торговле за статус». Медведев подчеркнул, что жители этих территорий не получают поддержку от украинских властей, а подвергаются массовым репрессиям.

На фоне обострения отношений между ДНР, ЛНР и Украиной главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость регионов.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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