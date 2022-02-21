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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Медведев рассказал о «запредельном давлении» Запада в случае признания ДНР и ЛНР

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил во время заседания, что Россия окажется под сильным давлением в случае признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Сейчас мы знаем, что будет происходить, мы знаем все проблемы, все трудности, все те предложения по санкциям, которые многократно из всех утюгов, так сказать, транслируют в наш адрес. Мы понимаем, что давление будет запредельным, но мы понимаем, и каким образом этому давлению противостоять», — сказал Медведев.

По его словам, прошлый опыт санкций со стороны западных стран продемонстрировал России, что с ними непросто справиться, но это возможно.

«(Опыт) показал, что будет трудно, но через некоторое время при умелом управлении ситуации, а мы, подчеркиваю, как мне представляется, под руководством президента этому научились, это напряжение, которое сейчас просто вибрирует вокруг нашей страны, все равно начнет так или иначе спадать», — подытожил зампредседателя Совбеза.

В ходе выступления Медведев также заявил, что Украина вела себя по отношению к областям Донбасса так, словно они ей не нужны.

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