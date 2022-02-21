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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Лавров заявил, что происходящее на востоке Украины — «атака на все русское»

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что происходящее на востоке Украины является «атакой на все русское». Об этом он сообщил на заседании Совбеза, передает ТАСС.

«То, что сейчас пытаются поддерживать откровенно неонацистский, бандеровский режим в Киеве, — это тоже проявление геноцида. И в том, и в другом случае проявляется, если хотите, атака на славян, на православных и, в случае с Украиной, конкретно на все русское, что противоречит, как мы все прекрасно знаем, конституции Украины», — считает он.

Ранее сообщалось, что решение о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик будет принято сегодня. Об этом в ходе расширенного заседания Совета безопасности заявил президент РФ Владимир Путин.

В Москве 21 февраля состоялось заседание Совета безопасности во главе с президентом России Владимиром Путиным. На повестке дня — вопрос признания самопровозглашенных республик Донбасса. Главы непризнанных республик незадолго до этого обратились к президенту РФ с просьбой о признании независимости ДНР и ЛНР.

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