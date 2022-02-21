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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В СВР заявили, что западные спецслужбы вербуют боевиков для отправки на Украину

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Andrew Marienko/AP

В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что западные спецслужбы вербуют боевиков для отправки на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление СВР.

«Приоритет отдается лицам, имеющим опыт боевых действий в странах Ближнего Востока и Северной Африки, Нагорном Карабахе, на Балканах. Наибольшую активность проявляют ЦРУ США и британская внешняя разведка МИ-6», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после боя на российско-украинской границе один военнослужащий Украины был захвачен в плен. Об этом в ходе заседания Совбеза заявил директор ФСБ Александр Бортников.

По его словам, сотрудники ФСБ совместно с Минобороны уничтожили две диверсионные группы с Украины, вышедшие на границу с Россией. Касаясь темы беженцев с территории Донбасса, Бортников сообщил, что на утро понедельника в Россию прибыло уже 68,5 тыс. жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Глава спецслужбы также рассказал, что Россия зафиксировала случаи попадания снарядов ВСУ на территорию РФ, прежде всего в Ростовской области.

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