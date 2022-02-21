Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Гурейро отреагировал на слова словах Баха о Тутберидзе и Валиевой 19:46
Помпео назвал главные черты Путина 19:46
Сенатор Деньгин назвал заседание Совбеза по Донбассу «месседжем» Западу 19:44
В пригородах Луганска прогремели новые взрывы 19:43
В Лондоне заявили о праве не признавать ДНР и ЛНР 19:39
Ковальчук о серебре сборной России на ОИ-2022: все расстроены 19:37
СК возбудил дело по факту обстрела погранпункта под Ростовом 19:35
ЕС включил в черный список пять россиян за организацию выборов в Госдуму... 19:28
В Совфеде назвали сроки рассмотрения документа о признании ДНР и ЛНР 19:19
Украина обратилась в СБ ООН с просьбой провести консультации... 19:12

Матвиенко заявила о гуманитарной катастрофе в центре Европы

Матвиенко: против Донбасса несколько лет ведут геноцид

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в центре Европы происходит гуманитарная катастрофа. Трансляцию заседания Совфеда ведет телеканал «Россия 1».

«Семь лет на наших глазах происходит гуманитарная катастрофа. Все эти годы реальный геноцид, блокада, невыплаты пенсий и пособий», — отметила она.

Спикер Совфеда также подчеркнула, что несколько лет идут бессмысленные заседания контактных групп по «Минску», имитация исполнения минских соглашений. Матвиенко считает, что проблему самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик решит их признание Россией, она призвала поддержать это решение.

«Для Украины Донбасс — это территории, а для России — люди», — отметила спикер, подчеркнув, что Запад сталкивает лбами два славянских народа.

Матвиенко считает, что выполнение минских соглашений, подразумевающих признание особого статуса Донбасса, не входит в планы киевских властей. Наоборот, конфликт в Донбассе нужен Украине, чтобы оправдать деградирующую экономическую и социальную ситуацию, а Западу — как антироссийский проект, где Украина является «разменной монетой» и просто «угождает» своим хозяевам.

Спикер Совфеда напомнила, что России все время «грозят пальцем» и называют агрессором, однако Россия не вводит санкции против Киева и придерживается принятых ранее договоренностей в отношении украинских граждан.

Все новости на тему:
Кризис на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть