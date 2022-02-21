Матвиенко заявила о гуманитарной катастрофе в центре Европы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в центре Европы происходит гуманитарная катастрофа. Трансляцию заседания Совфеда ведет телеканал «Россия 1».

«Семь лет на наших глазах происходит гуманитарная катастрофа. Все эти годы реальный геноцид, блокада, невыплаты пенсий и пособий», — отметила она.

Спикер Совфеда также подчеркнула, что несколько лет идут бессмысленные заседания контактных групп по «Минску», имитация исполнения минских соглашений. Матвиенко считает, что проблему самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик решит их признание Россией, она призвала поддержать это решение.

«Для Украины Донбасс — это территории, а для России — люди», — отметила спикер, подчеркнув, что Запад сталкивает лбами два славянских народа.

Матвиенко считает, что выполнение минских соглашений, подразумевающих признание особого статуса Донбасса, не входит в планы киевских властей. Наоборот, конфликт в Донбассе нужен Украине, чтобы оправдать деградирующую экономическую и социальную ситуацию, а Западу — как антироссийский проект, где Украина является «разменной монетой» и просто «угождает» своим хозяевам.

Спикер Совфеда напомнила, что России все время «грозят пальцем» и называют агрессором, однако Россия не вводит санкции против Киева и придерживается принятых ранее договоренностей в отношении украинских граждан.