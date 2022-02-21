Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В Россию прибыли 70 тыс эвакуированных беженцев из ДНР и ЛНР 15:14
В ДНР заявили, что еще один мирный житель погиб под обстрелами в Донбассе 15:10
В Госдуме назвали вбросом слова американской фигуристки о допинге... 15:10
Автоэксперты посоветовали подождать с покупкой автомобиля с пробегом 15:08
Ветеринары показали, что «Виагра» может спасать собак от редкого заболевания 15:02
Воспитатели забыли про двухлетнюю девочку, закрыв ее в детском саду... 15:00
Фигуристка Туктамышева прокомментировала итоги Олимпиады-2022 14:58
Суд начал процедуру банкротства лидера QR-сопротивления Петербурга 14:58
Швейцария сообщила о готовности принять встречу Путина и Байдена 14:57
Госдеп США призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Украины 14:57

Лукашенко заявил о готовности первым пойти на войну

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил на церемонии награждения сотрудников прокуратуры, что готов одним из первых пойти защищать страну в случае угрозы, сообщает «БелТА».

«Нам надо делать все, чтобы сохранить нашу страну. Но если (надо будет), я всегда народу открыто это говорю: мы, люди в погонах, первыми пойдем, чтобы защитить наше Отечество», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что в Европе на фоне последних событий сформировался «психоз разжигания войны», а в эпицентре событий оказалась Белоруссия. Также Лукашенко рассказал, как во время российско-белорусских учений пытался объяснить журналистам ужасы и лишения возможной войны.

«Вот на учениях мы были, и как раз к концу этих учений <...> жуткая разразилась погода — ливень, мокрый снег, страшный ветер. Все замерзли, стоят, дрожат. Ну, я думаю, подольше с ними поговорю, чтобы еще лучше почувствовали, и иностранцы и мы, что такое жить в некомфортных условиях, к которым мы привыкли. И я у них спросил: «Ну теперь вы поняли, что война — это страшно, еще хуже будет, чем сейчас? А мы ведь привыкли к хорошим условиям», — посетовал Лукашенко.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что республика совместно с Россией продолжит проверку сил реагирования Союзного государства.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть