Лукашенко заявил о готовности первым пойти на войну

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил на церемонии награждения сотрудников прокуратуры, что готов одним из первых пойти защищать страну в случае угрозы, сообщает «БелТА».

«Нам надо делать все, чтобы сохранить нашу страну. Но если (надо будет), я всегда народу открыто это говорю: мы, люди в погонах, первыми пойдем, чтобы защитить наше Отечество», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что в Европе на фоне последних событий сформировался «психоз разжигания войны», а в эпицентре событий оказалась Белоруссия. Также Лукашенко рассказал, как во время российско-белорусских учений пытался объяснить журналистам ужасы и лишения возможной войны.

«Вот на учениях мы были, и как раз к концу этих учений <...> жуткая разразилась погода — ливень, мокрый снег, страшный ветер. Все замерзли, стоят, дрожат. Ну, я думаю, подольше с ними поговорю, чтобы еще лучше почувствовали, и иностранцы и мы, что такое жить в некомфортных условиях, к которым мы привыкли. И я у них спросил: «Ну теперь вы поняли, что война — это страшно, еще хуже будет, чем сейчас? А мы ведь привыкли к хорошим условиям», — посетовал Лукашенко.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что республика совместно с Россией продолжит проверку сил реагирования Союзного государства.