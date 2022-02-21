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Кулеба призвал МИД ЕС ввести отдельные санкции против России

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на встрече с главами МИД Европейского союза призвал ввести в отношении России хотя бы отдельные санкции. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, для введения антироссийских санкций есть основания, а в Евросоюзе якобы готовы применить «полный пакет самых тяжелых санкций».

Глава украинского МИД также отметил, что в настоящее время идет дискуссия о том, в какой именном момент ввести ограничения против РФ.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что пришло время «включить режим санкций» против России.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявлял о необходимости ввести санкции против России не дожидаясь «бомбардировки».

По словам верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, Евросоюз завершил работу над новыми санкциями против РФ и примет их при «вторжении» России на Украину.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину.

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Санкции против России
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