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Захарова назвала слова генсека НАТО «опасными для здоровья»

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире Первого канала, что генерального секретаря НАТО Йена Столтенберга не надо слушать, поскольку его слова «опасны для здоровья» и «не выдерживают никакой критики».

«Этот человек столько раз говорил то, что не соответствует действительности, и столько раз структура, которую он фактически возглавляет, занималась от информационных вбросов до фактически агрессивных действий, что выслушивать какую-то очередную версию происходящих событий просто невозможно», — пояснила руководитель Департамента информации и печати МИД России.

Ранее Захарова рассказала, что представители НАТО опровергают друг друга и делают заявления, не соответствующие проводимой политике.

Официальный представитель ведомства прокомментировала слова генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, сказавшего, что не существует решения, в котором страны альянса договорились отказаться от написанного в основополагающем договоре организации.

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