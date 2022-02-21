Захарова назвала сообщения СМИ Запада о «российском вторжении» на Украину мемом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала в эфире «Первого канала» сообщения в СМИ Запада, которые пишут о «нападении» России на Украину.

«Смотрите, мы якобы в состоянии такого «вторжения» — мне кажется, это уже какой-то мем — находимся уже приблизительно месяц, даже больше», — сказала дипломат.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Так, британский таблоид The Sun заявлял, что Россия «вторгнется» на Украину в 3.00 по киевскому времени (4.00 мск) 16 февраля.

Американское издание Politico со ссылкой на источник сообщало, что президент США Джо Байден в ходе разговора с лидерами союзных стран также утверждал, что Россия может напасть на Украину 16 февраля.

Позднее Politico сообщило, что российское вторжение на Украину начнется после 20 февраля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».