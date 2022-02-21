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В Кремле отреагировали на заявление посольства США об угрозах терактов в России

Песков назвал необычной практикой заявление посольства США о возможных терактах в России

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию американского посольства в Москве об угрозах терактов в России.

«Это весьма необычная практика. Мы сейчас разбираемся, были ли какие-то сигналы от американцев по линии спецслужб. Мне пока неизвестно, чтобы такие сигналы были», — сказал он на брифинге.

20 февраля посольство США в Москве опубликовало на своем сайте предупреждение для американских граждан о якобы существующих угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах, граничащих с Украиной. При этом диппредставительство не привело ссылки на конкретные публикации, на основе которых были сделаны выводы о возможности терактов.

Экс-посол США в России Майкл Макфол назвал «весьма необычным» подобные предупреждения.

В МИД РФ поинтересовалась, передавали ли США данные о возможных терактах российским коллегам.

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