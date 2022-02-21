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На Украине заявили, что отказ страны от ядерного оружия был ошибкой

Глава МИД Украины Кулеба: отказ Киева от ядерного оружия был ошибкой

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Alex Brandon/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отказ Украины от ядерного оружия был ошибкой. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу CBS.

Во время интервью у Кулебы спросили, считает ли он, что Украине не следовало отказываться от ядерного оружия, а само это решение было ошибкой.

«Да», — ответил глава украинского МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что намерен инициировать проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Планы, связанные с пересмотром отказа Украины от ядерного оружия, Зеленский обнародовал в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам президента, если саммит стран — участниц Будапештского меморандума не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то документ признают как недействительный. Речь в том числе о пунктах, утвержденных в 1994 году.

Будапештский меморандум подразумевает гарантии безопасности и территориальной целостности Украины. В свою очередь Киев гарантировал отказ от ядерного вооружения. Документ также подписали РФ, Соединенные Штаты и Британия 5 декабря 1994 года.

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