Бывший американский посол удивился предупреждению США о терактах в России

Экс-посол США в Москве Майкл Макфол назвал «весьма необычным» предупреждение американского посольства своим гражданам о возможных терактах в России. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Это очень необычно. Я не могу припомнить такого сообщения. Единственным исключением он назвал случай, когда возле резиденции в Спасо-Хаусе была демонстрация. Тогда американские дипломаты посоветовали людям избегать этого района», — написал Макфол.

Ранее посольство США в Москве на официальном сайте диппредставительства опубликовало предупреждение для американских граждан о якобы существующих угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

При этом посольство не приводит ссылки на конкретные публикации, на основе которых сделаны выводы о возможности терактов в России, но призывает учесть эти данные при составлении личных планов, а также подумать о вариантах эвакуации с российской территории, которые бы не требовали содействия американских властей.