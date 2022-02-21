Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Украинские журналисты заявили, что Зеленский в Мюнхене пытался... 02:50
Во Франции назвали справедливыми требования России о нерасширении НАТО 02:47
Шипачев ответил на критику в адрес игры сборной России на ОИ 02:38
Бывший американский посол удивился предупреждению США о терактах в России 02:30
В Госдепе прокомментировали американские учения рядом с украинской границей 02:29
В СБР объяснили, почему у биатлонистов медалей на ОИ меньше, чем... 02:20
BFMTV: Макрон и Путин дважды созванивались 20 февраля 02:19
Джонсон и Макрон заявили о необходимости выполнять минские соглашения 02:14
Борис Джонсон на месяц раньше представит план по отмене коронавирусных... 02:03
Российские ученые создали нецветущий картофель 02:02

В России считают, что Франция может убедить Украину выполнять минские соглашения

Полянский: Франция может убедить Украину не открывать огонь по жителям Донбасса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
AP

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия будет рада, если Франции удастся убедить Киев вступить в прямой диалог с ДНР и ЛНР. Об этом он рассказал в эфире шоу The mother of all talk shows на радио Sputnik.

«Французские коллеги смогут повлиять на умы украинского истеблишмента и убедить их в том, что они должны соблюдать минские соглашения и они не должны открывать огонь по мирному населению в Донбассе – это можно будет только приветствовать», — сказал Полянский.

По его словам, Франция как член «нормандской» группы несет особую ответственность за поведение Украины, и у Парижа есть определенные инструменты, чтобы повлиять на Киев и убедить в необходимости диалога с собственными гражданами на востоке.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Путин договорились провести переговоры трехсторонней контактной группы в понедельник, 21 февраля. Отмечается, что переговоры президентов России и Франции длились 1 час 45 минут. После этого Макрон также поучаствовал в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, который продлился 30 минут.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть