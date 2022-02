В России считают, что Франция может убедить Украину выполнять минские соглашения

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия будет рада, если Франции удастся убедить Киев вступить в прямой диалог с ДНР и ЛНР. Об этом он рассказал в эфире шоу The mother of all talk shows на радио Sputnik.

«Французские коллеги смогут повлиять на умы украинского истеблишмента и убедить их в том, что они должны соблюдать минские соглашения и они не должны открывать огонь по мирному населению в Донбассе – это можно будет только приветствовать», — сказал Полянский.

По его словам, Франция как член «нормандской» группы несет особую ответственность за поведение Украины, и у Парижа есть определенные инструменты, чтобы повлиять на Киев и убедить в необходимости диалога с собственными гражданами на востоке.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Путин договорились провести переговоры трехсторонней контактной группы в понедельник, 21 февраля. Отмечается, что переговоры президентов России и Франции длились 1 час 45 минут. После этого Макрон также поучаствовал в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, который продлился 30 минут.