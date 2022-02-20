Зеленский заявил, что Киев выступает за введение режима тишины и созыв контактной группы

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел в воскресенье телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которого украинский лидер выступил за немедленный созыв контактной группы по урегулированию в Донбассе и немедленное введение режима тишины. Об этом он написал в своем Twitter.

«Продолжая вчерашний разговор, проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации в сфере безопасности и новых провокационных обстрелах. Украина выступает за активизацию мирного процесса. Мы выступаем за срочный созыв трехсторонней контактной группы и немедленное введение режима тишины», — написал президент Украины.

Ранее Зеленский заявил французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что вооруженные силы Украины не станут отвечать на провокации в Донбассе.

«Провел срочный разговор с Президентом Эммануэлем Макроном. Проинформировал об обострении на фронте, наших потерях, обстрелах украинских политиков и международных журналистов. Обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования», — говорится в заявлении Зеленского.