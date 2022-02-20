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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Макрон завершил переговоры с Путиным и общается с Зеленским

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Thibault Camus/AP

Президент России Владимир Путин разговаривал с французским коллегой Эммануэлем Макроном в течение 1 часа и 45 минут. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Они обсудили, как не допустить масштабной войны в Европе, а также ситуацию вокруг Украины.

Теперь Макрон общается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что глава Франции созвонился с президентом России в воскресенье в 11.00 по местному времени (13.00 мск). Перед этим, в субботу вечером, французский лидер поговорил с Зеленским о ситуации на востоке Украины, а также о путях немедленной деэскалации и о политико-дипломатическом урегулировании.

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