В Кремле рассказали о длинном столе, впечатлившем иностранцев

В Кремле рассказали о столе, за которым президент Владимир Путин проводил переговоры с зарубежными коллегами и, который впоследствии обсуждали в западной прессе, пишет РИА Новости.

Переговоры за светлым овальным столом Путин провел с французским президентом Макроном и канцлером Германии Шольцем.

Длинный стол стал героем мемов.

Он также вызвал споры между итальянскими и испанскими СМИ, которые пытались присудить себе его изготовление.

В управделами российского президента сообщили, что овальный стол был изготовлен в Италии. Его доставили в Кремль в 1996 году. Также сообщается о его параметрах: длина — пять метров, а ширина — более двух.

В документах он записан как «стол для заседаний, белый левкас, овальный».