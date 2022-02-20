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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Лондон ужесточит антишпионское законодательство для борьбы с «грязными деньгами» из России

Глава МВД Британии Пател анонсировала законопроект против угрожающих Британии россиян

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Возглавляющая полицию Великобритании Прити Пател анонсировала в интервью «Sunday Telegraph» (воскресное приложение одноименной газеты) законопроект о расширении полномочий правоохранительных органов в борьбе с шпионажем, связав его с возросшей российской угрозой. Об этом сообщает ТАСС.

«Грязные деньги, имеющие отношение к Кремлю, не приветствуются в нашей стране. Я буду использовать все свои полномочия против физических лиц, которые пытаются нанести ущерб демократии и нашим жителям <...> Мы знаем, кто вы, и не будем стесняться использовать против вас наше законодательство и рычаги миграционного управления вместе с нашими союзниками со всего мира. Но я пойду еще дальше и представлю законопроект, полностью пересматривающий наши полномочия по противодействию угрозам со стороны иностранных государств и обновляющий наши устаревшие законы о шпионаже», — сказала глава МВД.

Пател отметила, что агенты России могут подорвать глобальную безопасность и обвинила их в «полном спектре преступлений».

Ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Элизабет Трасс заявила во время Мюнхенской конференции по безопасности, что Лондон в случае нападения России на Украину запретит въезд российским олигархам.

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