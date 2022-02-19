В Еврокомиссии назвали условия для введения новых санкций против России

Спикер Еврокомиссии Петер Стано в интервью «Газете.Ru» объяснил, при каких условиях Евросоюз будет готов ввести новые санкции в отношении Москвы.

«Новые санкции будут реакцией только на новые действия России. То, что Россия делает сейчас — это запугивание и провокация. Но это — не нарушение международного права. Российские солдаты в своем большинстве находятся на российской территории. Да, мы знаем, что у них есть прямые связи с ДНР и ЛНР, однако за это санкции уже введены. Так что пока Россия не сделала ничего такого, на что нам пришлось бы отвечать санкциями», — сказал представитель ЕС.

По его словам, Евросоюз сможет представить подходящий ответ, «если Россия сделает что-то конкретное».

«Сейчас же мы анализируем ситуацию, прорабатываем все возможные шаги, к которым можем прибегнуть в случае, если Россия нарушит международное право и атакует Украину», — добавил он.

Полный текст интервью Петера Стано о том, стоит ли Москве ждать новых санкций от Брюсселя, почему Европа не может доверять России и в чем ее противоречия с Вашингтоном, что в ЕС думают о геноциде в Донбассе, в чем разница между протестами в Белоруссии и Казахстане и когда Европа откроет границы — читайте на «Газете.Ru».