В ЕС считают, что не все слова Лаврова соотносятся с реальностью

Заявления главы МИД России Сергея Лаврова не всегда соответствуют действительности, заявил в интервью «Газете.Ru» спикер Еврокомиссии Петер Стано. Таким образом европейский дипломат прокомментировал случай, когда Лавров заявил, что глава Еврокомиссии Жозеп Боррель попросил Москву «вообще в Африке не работать».

«Я бы не хотел комментировать все, что говорил Лавров, потому что не все его слова имеют отношение к реальности. В дипломатии есть золотое правило — никогда не цитировать якобы слова партнеров. Просто потому что нормальный дипломат не станет устраивать разборки в стиле «ты сказал вот так, а не так», — сказал он.

По его словам, Евросоюз никому не говорит, что делать. «Если Россия хочет идти в Африку, то у нас нет причин препятствовать этому», — отметил Стано.

Заявление Лаврова, о котором говорит Стано, было сделано министром иностранных дел в сентябре прошлого года после обращения властей Мали к российской ЧВК с просьбой о помощи в борьбе с терроризмом.

«Как мне сказал Жозеп Боррель — вы лучше вообще в Африке не работайте, потому что Африка — это наше место. Вот прямо так и сказал», — говорил на брифинге глава МИД России.

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