Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Украинский агент, задержанный в ДНР, рассказал о планах Киева 18:46
Депутаты «Слуги народа», глава МВД и журналисты попали под обстрел на одной... 18:40
Тарасова оценила выступление сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде 18:37
Зеленский назвал провокацией информацию о разрыве украинских снарядов... 18:37
В G7 предостерегли Россию от «фатальной ошибки» 18:32
Представитель Еврокомиссии заявил, что решения Евросоюза не зависят от США 18:29
На границе с Украиной после запуска снаряда разрушен нежилой дом 18:27
Зеленский потребовал от НАТО честного ответа по вступлению Украины в альянс 18:27
Стал известен бронзовый призер олимпийского турнира по хоккею 18:25
Зеленский поручил созвать саммит стран-участниц Будапештского меморандума 18:24

В ЕС считают, что не все слова Лаврова соотносятся с реальностью

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
МИД РФ/Reuters

Заявления главы МИД России Сергея Лаврова не всегда соответствуют действительности, заявил в интервью «Газете.Ru» спикер Еврокомиссии Петер Стано. Таким образом европейский дипломат прокомментировал случай, когда Лавров заявил, что глава Еврокомиссии Жозеп Боррель попросил Москву «вообще в Африке не работать».

«Я бы не хотел комментировать все, что говорил Лавров, потому что не все его слова имеют отношение к реальности. В дипломатии есть золотое правило — никогда не цитировать якобы слова партнеров. Просто потому что нормальный дипломат не станет устраивать разборки в стиле «ты сказал вот так, а не так», — сказал он.

По его словам, Евросоюз никому не говорит, что делать. «Если Россия хочет идти в Африку, то у нас нет причин препятствовать этому», — отметил Стано.

Заявление Лаврова, о котором говорит Стано, было сделано министром иностранных дел в сентябре прошлого года после обращения властей Мали к российской ЧВК с просьбой о помощи в борьбе с терроризмом.

«Как мне сказал Жозеп Боррель — вы лучше вообще в Африке не работайте, потому что Африка — это наше место. Вот прямо так и сказал», — говорил на брифинге глава МИД России.

Полный текст интервью Петера Стано о том, стоит ли Москве ждать новых санкций от Брюсселя, почему Европа не может доверять России и в чем ее противоречия с Вашингтоном, что в ЕС думают о геноциде в Донбассе, в чем разница между протестами в Белоруссии и Казахстане и когда Европа откроет границы — читайте на «Газете.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть