Столтенберг: если цель Кремля — меньше НАТО на своих границах, он получит больше НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что стремление российской стороны уменьшить присутствие сил альянса на собственных границах приведет к обратному эффекту. Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА «Новости».

По его словам, кризис, который наблюдается в настоящий момент, свидетельствует о важности трансатлантических отношений для безопасности Европы. Столтенберг также подчеркнул, что у НАТО оборонная функция и блок не представляет угрозы ни для кого, в том числе и для России.

«Если цель Кремля иметь меньше НАТО на своих границах, он лишь получит больше НАТО», — заявил генсек.

Он добавил, что альянс прибегнет к необходимым мерам для защиты своих членов, а если Россия захочет разделить блок, это сделает его «еще более единым».

Ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что НАТО готов предоставить президенту России Владимиру Путину гарантии, что альянс не представлять угрозы для РФ.