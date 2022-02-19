Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Сборная России обновила личный рекорд по количеству медалей на зимних Олимпиадах 17:14
СК завел уголовное дело по факту обстрела Ростовской области с украинской... 17:07
Из Луганска в Россию отправился первый с 2014 года поезд 17:07
Фигуристы Тарасова и Морозов стали серебряными призерами Олимпиады-2022 17:02
Германия пригласила Украину на встречу G7 16:58
В Германии оценили угрозу войны на Украине 16:50
МИД РФ ответил Шольцу, назвавшему нелепыми заявления о геноциде в Донбассе 16:47
Джонсон и Зеленский призвали Россию к переговорам по деэскалации в Донбассе 16:46
Третьяк рассказал, как нужно сыграть хоккеистам сборной России в финале Игр-2022 16:44
Зеленский высказался о ситуации на востоке Украины 16:37

Столтенберг: если цель Кремля — меньше НАТО на своих границах, он получит больше НАТО

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Francois Lenoir/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что стремление российской стороны уменьшить присутствие сил альянса на собственных границах приведет к обратному эффекту. Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА «Новости».

По его словам, кризис, который наблюдается в настоящий момент, свидетельствует о важности трансатлантических отношений для безопасности Европы. Столтенберг также подчеркнул, что у НАТО оборонная функция и блок не представляет угрозы ни для кого, в том числе и для России.

«Если цель Кремля иметь меньше НАТО на своих границах, он лишь получит больше НАТО», — заявил генсек.

Он добавил, что альянс прибегнет к необходимым мерам для защиты своих членов, а если Россия захочет разделить блок, это сделает его «еще более единым».

Ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что НАТО готов предоставить президенту России Владимиру Путину гарантии, что альянс не представлять угрозы для РФ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть