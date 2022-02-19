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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Зеленский попросит Джонсона, Шольца и Харрис о военной и финансовой помощи

Зеленский в Мюнхене планирует попросить о военной и финансовой поддержке Джонсона, Шольца и Харрис

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Мюнхен планирует встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и вице-президентом США Камалой Харрис и попросить их о военной и финансовой поддержке, сообщает пресс-служба офиса Зеленского в Telegram.

Зеленский примет участие в конференции безопасности, а затем вернется в Киев. Как сообщает офис украинского президента, Зеленский «ожидает конкретных договоренностей о предоставлении» Украине дополнительной поддержки «для усиления устойчивости».

Также в пресс-службе президента сообщили, что ситуация на востоке Украины полностью контролируется силами безопасности и обороны, «происходит постоянный анализ разведывательных данных и обмен информацией с партнерами».

Ранее в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках начали массовую эвакуацию жителей в Россию, объяснив такую меру угрозой ожидаемого нападения украинских военных. В Ростовской области, где размещают беженцев, объявили режим ЧС. В регионе организовали пункты временного размещения беженцев, им оказывают медицинскую и психологическую помощь, в ближайшее время начнется выплата пособий, о которых распорядился президент России Владимир Путин.

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Кризис на Украине
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