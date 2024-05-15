В Госдуме объяснили, чем энергетики вреднее колы и почему их надо запретить для детей

Законопроект о запрете продажи тонизирующих напитков несовершеннолетним не коснется колы и других газировок. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его словам, энергетики наносят урон организму и приводят к проблемам с сердцем, а это «большая беда и проблема».

«Это энергетики в классическом виде — по типу Red Bull. Газировка, о которой вы говорите, Coca-Cola, например, где есть определенные пропорции разных компонующих, пока сюда не входит. Хотя, может быть, с точки зрения диетологов, и нужно было бы [запретить колу], но есть куда хуже напитки, которые наносят не просто урон для здоровья, они доводят сегодня до ситуации, когда у нас растет количество инфарктов среди детей», — сказал он.

Хамзаев считает неправильной ситуацию, когда энергетики продаются наравне с газировкой, а несовершеннолетние могут купить в магазине до 20 банок такого напитка.

«У нас есть такие, которые употребляют от пяти до десяти [банок] энергетиков в день, а это уже зависимость. Сегодня это продается наравне с газировкой, это же неправильно. Я считаю, что та реальность, в которой мы находимся сегодня, когда любой ребенок может пойти в магазин и купить энергетик — она неправильная, нездоровая и негативно сказывается на здоровье детей. А дальше уже в 14-15 лет с такими проблемами с сердцем и с организмом, понятно, что это уже большая беда и проблема. Я считаю, что важно говорить, чтобы энергетики в классическом виде должны быть для несовершеннолетних запрещены. Я считаю, что абсолютно справедливая, правильная и адекватная позиция со стороны государства, с точки зрения защиты подрастающего поколения», — пояснил он.

Депутат считает, дети пьют такие напитки, повторяя образы успешных и состоявшихся спортсменов из рекламных роликов.

«Всегда казалось, что инфаркт у ребенка – это несопоставимая история. А у нас, к сожалению, такая статистика есть. Потому что ребенок, потребляя этот напиток, повторяет образы спортсменов, которые говорят: «купи энергетик, попей энергетик, ты будешь как я». Рекламу, когда выходит взрослый, успешный, состоявшийся, богатый дядя, выдающийся спортсмен, берет в руку энергетик и начинает его восхвалять. Его фанаты, детишки, которые смотрят это, думают, что если они будут потреблять такой энергетик, то все у них будет в спорте шикарно. Это обман, вредоносная иллюзия, которая имеет негативный фактор», — заключил Хамзаев.

15 мая Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуму внесли законопроект о запрете розничной продажи детям и подросткам безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетиков) на территории всей России. По его словам, за введение такого запрета ранее проголосовали 90% участников опроса в его Telegram-канале. Опрос был анонимным, в нем приняли участие 300 тысяч аккаунтов.

Ранее в Госдуме оценили идею о запрете кофе для детей и подростков.