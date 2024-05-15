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Россия поднимет вопрос обстрелов Белгорода на заседании Совбеза ООН

Мирошник: РФ поднимет тему обстрелов Белгорода на заседании Совбеза ООН 20 мая

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия поднимет тему обстрелов Белгорода на заседании Совбеза ООН 20 мая. Об этом сообщает ТАСС.

«Заседание Совбеза ООН и рассмотрение вопроса на площадках ОБСЕ и других организаций — это формы, над которыми мы сейчас работаем», — сказал Мирошник на месте обрушения подъезда жилого дома в результате украинского обстрела, назвав происходящее в Белгороде вызовом.

Он подчеркнул, что действиям украинских войск должны быть даны правовые оценки.

«У нас есть заявленное обсуждение [темы обстрелов Белгорода] 20 мая в Совбезе ООН», — сказал дипломат.

13 мая Мирошник говорил об ожидании Россией, что международные организации непредвзято и честно оценят атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород.

12 мая подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания обломка ракеты «Точка-У», запущенной Вооруженными силами Украины (ВСУ). В подъезде было 40 квартир. Момент прилета попал на видео. Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно число пострадавших после обрушения дома в Белгороде.

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