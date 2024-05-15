Юлианна Караулова объяснила, зачем нужны откровенные фотосессии

Певица Юлианна Караулова призналась, что не против откровенных фотосессий тех людей, которые хотят выкладывать подобный контент. Мнение исполнительницы передает издание Teleprogramma.pro.

«Это определенная творческая реализация, высвобождение сексуальной энергии. Такие фотосессии нужны для того, чтобы почувствовать себя «вау», — заявила артистка.

Она также поделилась, что не жалеет ни об одном из этапов своей карьеры. В то же время, по словам Карауловой, иногда она рефлексирует о пройденном пути — размышляет, как бы сейчас поступила в той или иной ситуации.

«А вот здесь я выглядела не очень, а может, даже и глупо, но все это нужно было для того, чтобы учиться на собственных ошибках. К сожалению, никто не учится на чужих ошибках, только на своих, поэтому что имеем, то имеем», — поделилась звезда.

В конце апреля Караулова призналась, что делала «уколы красоты». Она заявила, что хорошо относится к косметологии. При этом знаменитость вспомнила о своем неудачном опыте. Исполнительница рассказала, что после рождения ребенка увеличивала губы. Однако она осталась недовольна результатом.

Ранее певица Анна Плетнева вспомнила, что ее запугивал физической расправой абьюзер.