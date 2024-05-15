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В МИД РФ назвали геноцидом новый закон о мобилизации на Украине

Захарова назвала актом геноцида принятый Киевом преступный закон о мобилизации

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что закон о мобилизации, который на Украине вступит в силу 18 мая, является актом геноцида в отношении населения страны. Об этом пишет ТАСС.

«Речь идет, я считаю, об акте геноцида в отношении украинского народа со стороны киевского режима и тех, кто за ним стоит», — сказала представитель российского внешнеполитического в ходе брифинге.

Она назвала нормативный акт «страшным и преступным».

15 мая постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что на Украине уклонение от призыва в армию достигло исключительно рекордных уровней. По его словам, с 18 мая украинские мужчины призывного возраста фактически станут бесправными. После вступления в силу нового закона о мобилизации они окажутся вне закона, не смогут распоряжаться своим имуществом и денежными средствами, обновлять и получать документы, подчеркнул Небензя.

До этого спикер министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что в соответствии с новым законом о мобилизации с 18 мая у граждан смогут конфисковывать транспортные средства в пользу армии страны. Чиновник отметил, что у жителей Украины будут изымать машины, подходящие для нужд военнослужащих. В их числе — грузовые автомобили, внедорожники, специальная техника и водные транспортные средства.

Ранее Захарова назвала «пляской на украинских костях» визит Блинкена в Киев.

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