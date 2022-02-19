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В российском посольстве прокомментировали причастность РФ к кибератакам на Украине

Посольство России отвергло утверждения властей США о причастности РФ к кибератакам на Украине

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Carolyn Kaster/AP

В посольстве России в Вашингтоне заявили, что утверждения заместителя помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер о том, что российская сторона якобы может стоять за недавними кибератаками на украинские банки и сети Минобороны Украины, являются недоистоверными. Об этом сообщается на официальной странице дипмиссии в Facebook.

В заявлении отмечается, что высказывания Нюбергер являются «откровенно антироссийскими».

«Категорически отвергаем безосновательные заявления американской администрации и подчеркиваем, что Российская Федерация не имеет никакого отношения к этим инцидентам и в принципе никогда не проводила и не проводит «злонамеренных» операций в виртуальном пространстве», — отметили в российской дипмиссии.

Ранее Нюбергер сообщила, что недавние кибератаки на украинские банки и сети Минобороны Украины могла быть организована Россией.

По ее словам, у Соединенных Штатов в распоряжение есть техническая информация, которая связывает инфраструктуру ГРУ с большим объемом данных, передававшихся на IP-адреса и домены на Украине.

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