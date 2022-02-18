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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Британия перенесла посольство из Киева

Посольство Британии на Украине временно переезжает во Львов

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pixabay.com

Министерство иностранных дел Великобритании временно переносит посольство на Украине из Киева во Львов. Об этом сообщается на сайте британского правительства

«Британское посольство в Киеве временно переезжает. Сотрудники посольства работают из британского посольства во Львове», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель главы британского МИД Джеймс Клеверли заявил на заседании Совета безопасности ООН по Украине, что обстановка на российско-украинской границе критическая, но возможность предотвратить вооруженный конфликт пока сохраняется

До этого Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен сообщил, что американское диппредставительство на Украине также на время переезжает на запад страны. Как написал Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, сотрудников посольства в Киеве обязали уничтожить перед переездом сетевую аппаратуру и компьютеры.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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