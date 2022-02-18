На Украине захотели добиться списания внешнего долга

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире программы «Право на власть» заявила, Украина может потребовать от партнеров списания внешнего долга.

Политик заявила, что в настоящее время Украина защищает не только себя, но и весь мир. При этом страны Запада могут оказать Киеву реальную помощь.

Она предложила президенту страны Владимиру Зеленскому поднять этот вопрос на переговорах с вице-президентом США Камалой Харрис в рамках Мюнхенской конференции безопасности 19 февраля.

«Наш внешний долг составляет около 52 млрд долларов. Мы не имеем права самостоятельно прекратить его уплату, но можно провести переговоры с фактически вторым человеком в США и объяснить, что эти средства мы сейчас обязаны использовать для создания сильной армии для выполнения функции сдерживания», — пояснила Тимошенко.

Мюнхенская конференция проходит с 18 по 20 февраля, впервые в очном формате за последние два года. Во время выступления в парламенте Баварии мэр Киева Виталий Кличко призвал демократический мир встать рядом с Украиной для защиты принципов демократии и безопасности.