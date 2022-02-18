Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Силуанов выступил за легализацию обмена криптовалюты на рубли 13:48
Штамму «омикрон» предрекли исчезновение 13:45
Адвокат Моргенштерна подтвердил наложение ограничений на автопарк рэпера 13:43
В России подорожали автомобили Hyundai 13:42
В Союзе таджикистанцев потребовали «максимального наказания» для напавших... 13:41
Девятилетний школьник стал самым молодым в мире инструктором по йоге 13:36
В Кремле рассказали, где будет Путин во время будущих учений 13:35
Расторгуев объяснил, почему редко слушает песни «Любэ» 13:34
Подозреваемые в убийтсве туриста из Москвы в КЧР сдались полиции 13:34
Глава Минфина Украины заявил о спокойной ситуации с финансами в стране 13:33

В Кремле оценили требование Зеленского к РФ и США подписать документ по безопасности

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что минские соглашения не актуальны, США и РФ должно подписать новый документ по гарантиям безопасности.

«Здесь нужны детали. Обсуждение гарантий безопасности касается безопасности всех, мы говорим о неделимости безопасности. Обсуждая безопасность, нельзя игнорировать безопасность отдельно взятых стран. Этот тезис мы отстаиваем и [глава МИД РФ Сергей] Лавров этот тезис разъяснял коллегам из США и Европы», — сказал представитель Кремля.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что минские соглашения изначально поставили Киев в невыгодную позицию и были составлены «бездарно». По его мнению, документ не решает всех вопросов, связанных с обострением ситуации вокруг Украины. Политик предложил разработать «глобальный документ по безопасности», который должны будут подписать Москва и Вашингтон и в котором будут пункты, касающиеся безопасности Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть