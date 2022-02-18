В Кремле оценили требование Зеленского к РФ и США подписать документ по безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что минские соглашения не актуальны, США и РФ должно подписать новый документ по гарантиям безопасности.

«Здесь нужны детали. Обсуждение гарантий безопасности касается безопасности всех, мы говорим о неделимости безопасности. Обсуждая безопасность, нельзя игнорировать безопасность отдельно взятых стран. Этот тезис мы отстаиваем и [глава МИД РФ Сергей] Лавров этот тезис разъяснял коллегам из США и Европы», — сказал представитель Кремля.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что минские соглашения изначально поставили Киев в невыгодную позицию и были составлены «бездарно». По его мнению, документ не решает всех вопросов, связанных с обострением ситуации вокруг Украины. Политик предложил разработать «глобальный документ по безопасности», который должны будут подписать Москва и Вашингтон и в котором будут пункты, касающиеся безопасности Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».