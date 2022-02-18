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Сенат США принял резолюцию о поддержке новых санкций против России

Сенат США принял резолюцию о поддержке санкций против РФ в случае ее «вторжения» на Украину

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Сенат США принял резолюцию о поддержке антироссийских санкций в случае «вторжения» России на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты голосования.

Отмечается, что двухпартийный документ появился после сообщений о том, что работа над законопроектом зашла в тупик. По данным СМИ, американские сенаторы считают, что не успеют принять документ до «российского нападения».

При этом резолюция не имеет обязательной силы, она должна лишь предупредить Россию о серьезных последствиях в случае эскалации конфликта на Украине.

По данному вопросу сенаторы выразил единогласное мнение. Они выступили за продолжение экономической и гуманитарной поддержки Украины, а также содействие в сфере безопасности. Кроме того, законодатели призвали президента США Джо Байдена и его окружение «действовать быстро», чтобы у Киева было все необходимое для защиты от России.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что США рассматривают санкции против близкого окружения Владимира Путина.

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Санкции против России
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