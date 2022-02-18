В погранслужбе Украины рассказали о числе желающих оформить загранпаспорт

В Государственной миграционной службе Украины заявили, что ажиотажа по оформлению паспортов для выезда за границу нет, сообщает «Интерфакс».

«Как следует из графика, ажиотажа на получение паспортов граждан Украины для выезда за границу не наблюдается. Количество оформленных с начала 2022 года документов даже меньше, чем в период до пандемии коронавируса COVID-19 в Украине», — заявили в Госпогранслужбе.

Уточняется, однако, что в период с 1 января по 15 февраля 2022 года число заявлений составило 325 тыс. По сравнению с показателями 2021 года, нынешние превосходят их на 98,8%, однако ниже показателей 2020 года на 15,5%.

Ранее адвокат Порошенко прокомментировал ситуацию с загранпаспортами политика.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тыс. солдат.