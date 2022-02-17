Кулеба объявил о начале работы нового формата Украины, Великобритании и Польши

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале работы нового трехстороннего формата с участием Украины, Великобритании и Польши, сообщает украинский портал Suspilne.media.

Соответствующее заявление Кулеба сделал в ходе совместной пресс-конференции с британской коллегой Лиз Трасс, во время которой стороны обсудили укрепление обороноспособности Украины.

«Мы объявляем о создании трехстороннего украинско-польско-британского формата сотрудничества», — сказал Кулеба.

В скором времени на сайтах внешнеполитических ведомств этих государств будет опубликовано соответствующее совместное заявление глав МИД. В документе, по словам Кулебы, будет отражено, что Великобритания и Польша «будут стоять плечом к плечу с украинским народом в защите суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ».

Он также сообщил, что Лондон передал Украине современное оборонное оружие, показал готовность вводить жесткие санкции, а также ведет активную дипломатию «по сдерживанию России».

Ранее Кулеба заявил, что Украине удалось сдержать Россию от дальнейшего обострения ситуации.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, говорить о якобы намерении Москвы напасть на Украину могут только аморальные безумцы.