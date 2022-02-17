Токаев анонсировал заявление по поводу президентского срока

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал заявление, которое касается президентского срока, сообщает ТАСС.

Он отметил, что президент может занимать пост два срока, и подчеркнул, что это требование нарушать нельзя.

«В своем мартовском послании я выскажу предложения по этому важному вопросу», — добавил Токаев.

Ранее Токаев заявил, что не знает, сколько времени будет президентом республики, но точно не больше двух сроков.

В январе 2022 года Токаева избрали председателем правящей в стране партии «Нур Отан». Кандидатуру на этот пост предложил предшественник Токаева Нурсултан Назарбаев, ранее возглавлявший партию.

Токаев стал главой Казахстана весной 2019 года, также сменив на этом посту Назарбаева, управлявшего страной на протяжении 30 лет.